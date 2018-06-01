Emekli Maaşları Ödenmeye Başladı

Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. 12 Milyon emeklinin merakla beklediği bin lira tutarındaki bayram ikramiyesinin 7-8 Haziran 2018 tarihlerinde ödeneceği bildirildi.

Ramazan Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemeleri başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi işlemleri 5 Haziran 2018 tarihine kadar sürecek. SSK ve Bağkur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ Kur emeklileri 11-13 Haziran 2018 tarihleri arasında maaşlarını alacaklar.

Tahsis numarasının son rakamı 5-7-9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1-3-8 olanlar 12 Haziran'da , 0-2-4-6 olanlar 13 Haziran'da maaşlarını alacak. İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde ödenecek. Bayram ikramiyesi kalıcı olacak, her sene kurban ve ramazan bayramı öncesi emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek.

KPSSCAFE - ANKARA