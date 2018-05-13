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Emekli Bayram İkramiyeleri Haziran Ayında Ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere 1000 TL'lik bayram ikramiyesinin Haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini söyledi.

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Emekli Bayram İkramiyeleri Haziran Ayında Ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere 1000 TL'lik bayram ikramiyesinin Haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini söyledi.

13 Mayıs 2018 Pazar 15:04
Emekli Bayram İkramiyeleri Haziran Ayında Ödenecek

Anneler günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleriyle Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programa katılan Sarıeroğlu, Emekli ikramiye ödemeleriyle ilgili"Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi" dedi.

İşsizliğin azaltılması için başlatılan Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci ayağında daha fazla istihdam hedeflenildiğini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, "Yerli ve milli sanayimizi geliştirmeyle, milli teknolojiyle hamlesi yapmayla ilgili hayallerimiz var. Milli İstihdam Seferberliği ile alakalı ortaya koymak istediğimiz yeni başarı hikayelerimiz var. Bunların nereden geçtiğini milletimiz biliyor, bu yönde de desteğini verecektir. Bu süreçte kadınların inancı, azmi, çalışması çok önemli. Bizim hiçbir seçim başarımız tesadüf olmamıştır. Bu başarıların yolu çalışmadan geçmiştir, alın teri akıtılarak olmuştur. Bu süreçte de çok çalışmamız gerekiyor. Her bir dakikamız çok önemli. Vatandaşlarımıza anlatacak çok şeyimiz var. Açıkladığımız reform paketlerini çok iyi anlatmamız gerekiyor." dedi.

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