Elazığ'da Trafik Kazası! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin ağır yaralandığı bildiriliyor. Adem Kılınç'ın idaresindeki otomobil, Elazığ-Bingöl Karayolunun 105. Kilometresindeki Kalkankaya köyü mevkisinde 06 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü ile Mustafa Yağlıcı olay yerinde hayatını kaybederken, Tunahan Kaplan ağır yaralandı. Kaplan , ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesine daha sonra da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaplan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

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