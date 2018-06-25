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Elazığ'da Korkunç Olay! Tren Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi feci şekilde can verdi.

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Elazığ'da Korkunç Olay! Tren Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi feci şekilde can verdi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:49
Elazığ'da Korkunç Olay! Tren Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi feci şekilde can verdi. Elde edilen bilgilere göre, Gölbaşı Mahallesi yakınlarında Diyarbakır-Elazığ seferini yapan yük treni, o sırada raylardan geçmeye çalışan 77 yaşındaki Abdullah Demirbağ isimli vatandaşa çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme neticesinde Demirbağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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