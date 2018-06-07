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Elazığ'da Korkunç Olay! 3 Yaşındaki Minik Kız Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçeisnde su kanalına düşen 3 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

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Elazığ'da Korkunç Olay! 3 Yaşındaki Minik Kız Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçeisnde su kanalına düşen 3 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

07 Haziran 2018 Perşembe 23:18
Elazığ'da Korkunç Olay! 3 Yaşındaki Minik Kız Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçeisnde su kanalına düşen 3 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre Karakoçan'a bağlı Sarıcan Beldesi Gölyayla Mahallesi'nde evinin yakınlarında oyun oynayan minik Yağmur Kali, dengesini kaybederek su kanalına düştü. Çocuğun kanala düştüğünü fark eden aile küçük kızı sudan çıkararak Karakoçan Devlet Hastanesine götürdü.

Fakat burada sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahelelerin yetersiz kaldığı minik Yağmur'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılık tarafından yapılacak incelemenin ardından 3 yaşındaki Yağmur Kali'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna götürülecek.

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