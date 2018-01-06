Ekonomi Bakanı'ndan KHK Eleştirilerine Yanıt 'Silahım ve Üç Şarjörle Kapıda Bekledim'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı gece TBMM'de ruhsatlı silahı ve üç şarjörle kapıda beklediğini söyleyen Zeybekçi, "15 Temmuz'da hukuk çiğnenmiş, 15 Temmuz'da Anayasayı devirmeye gelen, bu ülkeyi devirmeye gelen, hükümeti devirmeye gelen, meclisi işgal etmeye gelen, bu milleti bölmeye, parçalamaya, bu ülkeyi işgal etmeye gelenler vardı. Ne diyeyim ben sana, Allah seni bildiği gibi etsin diyorum da, Allah’a bile kalmayacak sen o pisliklerin içinde yuvarlanıp gideceksin.

ÜLKE ELDEN GİDİYORDU, VATAN ELDEN GİDİYORDU

Oradan kendi layığını bulacaksın. Köprüde de katledilen, linç edilen askerler varmış, bunun hesabı sorulmayacakmış mı? Ülke elden gidiyordu, vatan elden gidiyordu. Bayrak elden gidiyordu, ülke bölünüyordu, parçalanıyordu. Bu milletin evlatları katlediliyordu. Ve hiçbir zaman bu millet vicdansızlık da yapmaz, yapmamıştır. O gece sizin kardeşiniz de TBMM’ye girerken, üzerine yağmur gibi kurşun yağdırıldı. Biz canımızı tezgaha koyup da çığırtkanlık edenlerden değiliz. Hiç bir yerde konuşmadık. Meclis bombalar yağarken oralardaydık.

'CANLI ALAMAYACAKLAR'

Yanımızda Bakan kardeşimiz vardı ona ve arkadaşlarıma dedim ki, ‘canlı teslim olmayacağım. Bu hainler buraya girerse, meclis salonuna girerlerse, beni canlı almayacaklar’ dedim. Ve o gün hazırlıklı da gitmiştik. Yanımızda ruhsatlı silahımız vardı, üç tane şarjörü ile beraber, bekliyordum orada. Arkadaşlarımız sığınağa giderken, Bursa milletvekilimiz vardı, onun tekerlekli sandalyesini çıkarırken, 'abi sen gelmiyor musun?' dedi. Ben dedim, burada bekleyeceğim bunları. Bizi canlı almayacaklardı ama alana kadar onlardan bunun hesabını soracaktım.

NİYETLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Hiç kimse kusura bakmasın, her kim ki bu milletin bayrağına, bu milletin birliğine beraberliğine, bu milletin vatanına, bu milletin devletine, bu milletin namusuna ırzına, onuruna, gururuna, milletvekiline, millet meclisine saldırdığında bunun sonuçlarını, bunun dersini, bunun gereğini, bu millet yaptı ve yapmaya da devam edecek. Darbeyi yapan, darbeyi başarabilirse anayasayı değiştirebilirse, legal hale gelecek, hukuk içinde namusunu savunan bu milletten hesap sorulabilecek yok öyle yağma. Bu millet buna müsaade etmeyecek, şuanda yapılan hukuki düzenlemesinin de ana mantığı budur. Kimse ık, gök demesin adam gibi dursun. Niyetleri de ortaya çıkıyor, böylelikle ne yapmak istedikleri ne yapmaya gayret ettikleri." dedi.