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Ekonomi Bakanı: Reel Sektör Eliyle Büyüyeceğiz

Ekonomi Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin reel sektör eliyle büyüyeceğini, kurtuluşun bu yolda olacağını söyledi.

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Ekonomi Bakanı: Reel Sektör Eliyle Büyüyeceğiz

Ekonomi Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin reel sektör eliyle büyüyeceğini, kurtuluşun bu yolda olacağını söyledi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 19:26
Ekonomi Bakanı: Reel Sektör Eliyle Büyüyeceğiz

Ekonomi Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin reel sektör eliyle büyüyeceğini, kurtuluşun bu yolda olacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Merkezefendi Hükümet Konağı açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda her alanda önemli adımlar attığını syledi. Burada Hükümet konağının Cumhurbaşkanlığı Külliyesine benzediğini söyleyen Zeybekçi, "Yalnız bu binanın şöyle bir tehlikesi var. Birileri bu ara 'külliyeyi de yıkacağız' diyorlar. Sonra bunu da hedefe koymasınlar. Külliye milletin evidir. Yurt dışında devlet başkanı, hükümet başkanı olarak veya bir bakan olarak gittiğiniz yerdeki ülkenin ilgili bakanı, cumhurbaşkanı veya başbakanı, size önce bir güç gösterisinde bulunur, sonra görüşmeye alır." dedi.

Türkiye ekonomisi için Reel Sektör önemine değinen Zeybekçi, AK Parti öncesinde Türkiye'de 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiğine işaret etti. Zeybekçi, "Özel sektörün yatırımları yaklaşık olarak 900 milyar lira. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden yaklaşık 1,4 kat fazla. İstiyoruz ki 2 kat, 3 kat fazla olsun. Türkiye olarak reel sektör eliyle büyüyeceğiz, kurtuluşumuz odur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'gerçek bağımsızlık ekonomik bağımsızlığımızdır' demiştir." dedi. Türk milletinin tarih boyunca zulümden ve soykırımdan kaçanlara kucak açtığını belirterek, "Suriye'den gelen kardeşlerimizi siyasete malzeme edenler var. Bunun maliyeti ne olursa olsun, siyasi olarak bize maliyeti ne olursa olsun oralardan gelen bizim kardeşlerimiz bırak 3 milyon değil 13 milyon dahi olsa kapılarımızı kapatmayacağız. Ta ki onlar huzur bulup da yerlerine dönene kadar. Allah'ın izniyle de dönecekler ve dönmeye başladılar. Bu bayram sırasında şu an 150 binin üzerinde ülkesine giden kardeşimiz var." dedi.

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