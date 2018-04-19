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Ekonomi Bakanı'ndan Erken Seçim Açıklaması : Türkiye'nin Zaman Kaybına Tahammülü Yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti.

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Ekonomi Bakanı'ndan Erken Seçim Açıklaması : Türkiye'nin Zaman Kaybına Tahammülü Yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:57
Ekonomi Bakanı'ndan Erken Seçim Açıklaması : Türkiye'nin Zaman Kaybına Tahammülü Yok

Burada ASO seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilen ASO Başkanına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Ekonomi Bakanı, 24 Haziran'da yapılması planlanan Erken Seçime ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi Bakanı, "Mademki seçimler yapılacak, gündeme geldi, işimize bakmamız lazım. Türkiye'nin zaman kaybına tahammülü yok" dedi.

Türkiye ekonomisinin büyüme, özel sektör yatırımları, ihracatta ve istihdamda ivme yakaladığını söyleyen Zeybekçi, "Bunun bir kesintiye uğraması, bir şekilde bu uzun sürenin beklenmesi ekonominin pek sevdiği bir ortam değil. Anayasada referandumla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hem resmi hem fiili olarak bir an önce uygulamaya geçmesi, ekonomi tarafı, özel sektör olarak belirsizliklerin ortadan kalkması, öngörülebilirliğin, gelecekle ilgili planlamaların artması anlamında da olumlu karşılanacak. Türkiye'nin gelecekle ilgili beklentileri pozitif olarak artarak devam edecek. Seçimlerin de demokrasi şenliği şeklinde yapılması ekonomimiz, gelecek planlamaları açısından son derece olumlu olacaktır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı Erken Seçim
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