Ekonomi Bakanı : Hedefte Türkiye Var, Başaramayacaklar

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Suriye ve Irak'tan sonra dış güçlerin sırayı Türkiye'ye getirmeyi istediğinni kaydederek, hedefte Türkiye'nin olduğunu söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Denizli'ye geldi.

Buradaki bir iftar programına katılan Ekonomi Bakanı, gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Zeybekçi, "Bu coğrafyada herkim hayali varsa, gerçekleştirirken 'Türkiye sessizce yerinde otursun ve kabul etsin' asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye'yi, Irak'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biz. Tek hedef var. O da bu milletin arka planlarda olması ve 3. dünya ülkesi olması. Birilerinin ürettiği teknolojiyi ve birilerinin kurduğu ekonomik dünyaya tabi olan bir Türkiye. Biz tabi olamayız. İstesek de olmayız. Bizim genetiğimiz buna aykırı" ifadelerini kullandı.

Türk İslam coğrafyasının çadır direğinin Türkiye olduğunu söyleyen Zeybekçi, 16 Nisan'daki Anayasa Referandumunda milletin karar verdiğini belirterek, "Hatırlayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçimi gündeme getirdiği gün bana ilk sorulduğunda ve ilk açıklamayı yapan da bu kardeşiniz oldu. Bu bizim menfaatimizedir. Bir an önce belirsizliklerin bitmesi ve yolumuza önümüze bakmamız lazım. Çünkü seçim bir kere konuşulduğu zaman bir daha ondan geri dönüş olmaz. Yapacaksak da bunu biran önce yapmamız ve işimize bakmamız lazım. İnşallah yeni dönemde Türkiye hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şeyleri başaracak." dedi.

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