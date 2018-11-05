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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE, ekim ayında % 2.67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon % 25,24 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE, ekim ayında % 2.67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon % 25,24 oldu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:44
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE, ekim ayında % 2.67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon % 25,24 oldu.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre % 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre % 25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre % 14,90 artış gerçekleşti.

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Ekim ayında aylık TÜFE'de % 1,9 civarı artış tahminleri yapılırken, yıllık enflasyonun % 23,5 seviyelerine gerilemesi bekleniyordu.

Eylül ayında TÜFE aylık bazda % 6,30 artış göstermişti. Gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere Türk Lirasındaki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yıllık enflasyon % 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 12:33
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ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Millet 2 saat önce

%50 den aşağı değil işinize geldiği gibi hesaplamayın

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Elbet hesap verecek 38 dakika önce

Yazıklar olsun ülkeyi bu hale sıkanlara

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