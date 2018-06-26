EGM'ye ve TSK'ya Dev FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var !

Son dakika haberi: FETÖ'nün asker ve polis yapılanmasına dev operasyon düzenlendi.

Bursa merkezli 23 ilde başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında flaş detaylar ortaya çıkarıldı ve yeni isimler tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerler, askeri okuldan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 31'i rütbeli olmak üzere 55 ihraç edilmiş emniyet personeli hakkında arama ve gözaltına alınma kararı çıkarıldı. Gözaltı kararının çıkarılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildi. Talimat üzerine harekete geçen ekipler, hakkında arama ve gözaltına çıkarılan eski emniyet mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlemeye başladı.

Operasyonda teftiş kurulu başkanlığında görevli olduğu öğrenilen 1. Sınıf emniyet müdürü Önder A, 2. Sınıf emniyet müdürleri Erdoğan S. ile Rıdvan S, emniyet amirleri Seyfettin S, Mehmet Ö, Bülent K, Serter Ö, 2 komiser, 22 komiser yardımcısı ve 24 polis memuru gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski emniyet personelleri ilk ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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