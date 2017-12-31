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EGM Kadrolu Hizmetli Alımı Yapacak ! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mdürülüğü Kadrolu hizmetli alım ilanı geçtiğimiz günlerde EGM resmi sitesinden ve Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinden yayımlanmıştı. EGM 2018 personel alımı hakkında tüm detaylar kpss cafe adresinde.

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EGM Kadrolu Hizmetli Alımı Yapacak ! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mdürülüğü Kadrolu hizmetli alım ilanı geçtiğimiz günlerde EGM resmi sitesinden ve Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinden yayımlanmıştı. EGM 2018 personel alımı hakkında tüm detaylar kpss cafe adresinde.

31 Aralık 2017 Pazar 16:06
EGM Kadrolu Hizmetli Alımı Yapacak ! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

EGM Kadrolu Hizmetli Alımı Yapacak ! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mdürülüğü Kadrolu hizmetli alım ilanı geçtiğimiz günlerde EGM resmi sitesinden ve Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinden yayımlanmıştı. EGM tarafından yapılan duyuruda, ") Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Hizmetli) alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmiş,  Alımların Bayburt, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Van illeri için gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olması , 2016 KPSS'ye girmiş olması ve P94 Puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor. Başşvurular alım yapılacak illerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne 8 Ocak ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında şahsen başvuru şeklinde gerçekleşecek. Adayların başvuru sırasında, aşağıdaki belgeleri vermesi gerekiyor. 

BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Atiye 3 saat önce

Yuh hizmetliye bile 70 puan istiyorlar

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Enes 2 saat önce

Başvurusu nasıl olacak bulunduğumuz ilden olur mu

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Uğur memiş 2 saat önce

geçen sene müracaat ettim ama müracaat sonucu bile görmedim iyice huylanıyorum

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