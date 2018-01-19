Emniyet Genel Müdürlüğü Aralık ayında yayımladığı ilan ile en az lise mezunu adaylar arasından hizmetli alımı yapacağını açıklamıştı. Hizmetli alımı için başvurular 8-12 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar sonuçlar için beklemeye başladı. Peki EGM hizmetli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara nasıl ulaşabilirim?

EGM, Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımladığı ilanında Bayburt POMEM'de istihdam etmek üzere 1, Diyarbakır'da 4, Hakkari'de 8, Tunceli'de 2, Şırnak'ta 11 ve Van'da 1 olmak üzere toplam 27 personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personellerin hizmetli kadrosunda istihdam edileceği belirtildi.

Sonuç Duyurusu

EGM tarafından yayımlanan duyuruda sonuçlar ve mülakatlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

2016 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

Sonuçlar Ne Zaman?

EGM hizmetli alımı başvuru sonuçları için kesin tarih belli değil. Sonuçlar www.egm.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak.

Kpsscafe.com.tr | Ankara