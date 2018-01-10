Eğitim Şartı Yok , Yüz Binlerce Kişi Kamuya Sürekli İşçi Olarak Alınacak! Dikkat Başvurular Yarın Sona Erecek!

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bine yakın kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi geçtiğimiz günlerde yayımlanan KHK ile yürürlüğe girmişti. Taşeron işçilerin kadro başvurularında da sona gelindi.

2 Ocak 2018 tarihinde kurumlar vasıtasıyla alınan taşeron kadro başvuruları yarın sona erecek. Yurdun dört bir yanında kadroya geçme şartlarını karşılayan binlerce taşeron işçi bu süreçte çalıştıkları kurumlar vasıtasıyla başvuru formlarını teslim ederek beklemeye koyuldu. Başvuruların ardından tespit komisyonları hak sahiplerini 12 ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında ilan edecek.

Bu ilanın ardından itirazlar toplanacak, Taşeron kadro sınavlarının sa 24 Şubat ile 2 Mart 2018 tarihleri arasında yapılması, kesin olarak kadroya geçmeye hak kazananların listesininse 27 ile 31 Mart 2018 tarihlerinde yayımlanması bekleniyor. 2 Nisan 2018 tarihine kadar taşeron işçilerin kadro süreci tamamlanmış, kamuda sürekli işçi statüsüyle istihdam edilmiş olacaklar. Sınavlarda sorulacak soruların, taşeron işçinin çalıştığı işle ilgili olacağı, sınavın oldukça basit geçeceği belirtiliyor. Taşeron kadro başvurularında eğitim durumuna bakılmıyor. İlkokul mezunları da taşeron olarak istihdam edilmişse sürekli işçi olmak için başvuru yapabilecekler.

Taşeron kadro süreciyle ilgili tüm detaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan altisveren.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebiliyor.

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