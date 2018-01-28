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Ege Denizinde Yunan Tacizi! TSK'dan Son Dakika 'Kardak' Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'Kardak' açıklaması geldi. Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Karakol Gemisi ve Yunan Savunma Bakanı'nı taşıdığı öğrenilen Sahil Güvenlik Botunun Kardak Adaları bölgesine girişinin engellenmesiyle ilgili açıklama geldi.

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Ege Denizinde Yunan Tacizi! TSK'dan Son Dakika 'Kardak' Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'Kardak' açıklaması geldi. Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Karakol Gemisi ve Yunan Savunma Bakanı'nı taşıdığı öğrenilen Sahil Güvenlik Botunun Kardak Adaları bölgesine girişinin engellenmesiyle ilgili açıklama geldi.

28 Ocak 2018 Pazar 14:13
Ege Denizinde Yunan Tacizi! TSK'dan Son Dakika 'Kardak' Açıklaması
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Ege Denizinde Yunan Tacizi! TSK'dan Son Dakika 'Kardak' Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'Kardak' açıklaması geldi. Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Karakol Gemisi ve Yunan Savunma Bakanı'nı taşıdığı öğrenilen Sahil Güvenlik Botunun Kardak Adaları bölgesine girişinin engellenmesiyle ilgili açıklama geldi.

TSK resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarındna yapılan açıklamada, "28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hücümbotla çelenk atmak üzere Kardak Kayalıklarına gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bölgeye yaklaştırılmamasıyla ilgili 'Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir' İfadelerini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 28.01.2018 14:18
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Asi 1 saat önce

Hainleri vermezler sınır tanımazlar hadlerini bildirmek gerek bu yorgoların

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