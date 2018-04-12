Edirne'de Rezil Olay! Koli İçerisine Saklamış...

Edirne'de Diyaliz merkezinde, soyunma odasına koli içerisinde gizlediği telefonla kadın çalışan ve hastaların görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elde edilen bilgilere göre, Diyaliz merkezinde çalışanlar, kadın soyunma odasında koli içerisine saklanmış bir telefon buldu. Burada uygun olmayan görüntüleri kaydeden telefonun diyaliz merkezinde çalışan S.Y.'ye ait olduğunun anlaşılması üzerine durum polise aktarıldı. Polis tarafından kısa süre sonra gözaltına alınan S.Y. , emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye, burada çıkarıldığı mahkeme tarafından da cezaevine gönderildi.

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