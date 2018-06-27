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Edirne'de Korkunç Kaza! Hamile Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında hamile olduğu öğrenilen kadın hayatını kaybetti.

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Edirne'de Korkunç Kaza! Hamile Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında hamile olduğu öğrenilen kadın hayatını kaybetti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 19:59
Edirne'de Korkunç Kaza! Hamile Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında hamile olduğu öğrenilen kadın hayatını kaybetti. Keşan-İstanbul istikametinde seyreden 23 yaşındaki Can Karabulut idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Murat Bolat yönetimindeki Motosikletle Yenimuhacir Beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklette yolculuk yapan 7 haftalık hamile olduğu öğrenilen Elif Bolat hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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