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Düzce'de Hastaneyi Ayağa Kaldıran Taciz İddiası

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin kantininde meydana gelen olay ortalığı karıştırdı. Saat 17.00'da bir yakının yanında refakatçi olarak kaldığı öğrenilen O.D. isimli şahıs hastane kantininde engelli P.C. isimli kız çocuğunu iddialara göre öpmeye çalıştı.

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Düzce'de Hastaneyi Ayağa Kaldıran Taciz İddiası

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin kantininde meydana gelen olay ortalığı karıştırdı. Saat 17.00'da bir yakının yanında refakatçi olarak kaldığı öğrenilen O.D. isimli şahıs hastane kantininde engelli P.C. isimli kız çocuğunu iddialara göre öpmeye çalıştı.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:17
Düzce'de Hastaneyi Ayağa Kaldıran Taciz İddiası

Düzce'de Hastaneyi Ayağa Kaldıran Taciz İddiası

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin kantininde meydana gelen olay ortalığı karıştırdı. Saat 17.00'da bir yakının yanında refakatçi olarak kaldığı öğrenilen O.D. isimli şahıs hastane kantininde engelli P.C. isimli kız çocuğunu iddialara göre öpmeye çalıştı.

Daha sonra da kız çocuğuna evlilik teklifinde bulundu. P.C.'nin durumu yakınlarına anlatması üzerine hastanede arbede çıktı. Araya giren özel güvenlik görevlileri, O.D. isimli şahsı kantinden alarak hastane polisinin bulunduğu bölüme götürdü. Bir süre ortalığın sakinleşmesini bekleyen polis daha sonra şahsı polis merkezine götürdü. O.D.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR-  ANKARA

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