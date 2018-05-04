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Dur İhtarına Uymayan FETÖ Şüphelisine Ateş Açıldı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan FETÖ şüphelisinin aracına ateş açıldı, araçtaki bir kadın hayatını kaybederken, bir polis seken kurşunun isabet etmesiyle yaralandı.

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Dur İhtarına Uymayan FETÖ Şüphelisine Ateş Açıldı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan FETÖ şüphelisinin aracına ateş açıldı, araçtaki bir kadın hayatını kaybederken, bir polis seken kurşunun isabet etmesiyle yaralandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:04
Dur İhtarına Uymayan FETÖ Şüphelisine Ateş Açıldı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Merzifon Ana Jet Üssü'nde görevliyken, KHK ile görevinden ihraç edilen Astsubay M.S.K. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ikamet eden eşi ve kayınvalidesini otomobiliyle kaçırdı.

Kayınpederinin ihbarı üzerine M.S.K'nın kullandığı otomobil, polis ekipleri tarafından Refahiye'de durdurulmak istendi fakat kaçış 'dur ihtarlarına rağmen süğrdü. Sivas'a kadar takip edilen otomobil Suşehri ilçesindeki kontrolden de kaçmayı başardı. Koyulhisar ilçesinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. M.S.K'nın durdurulması için jandarma ve polis ekipleri de bölgede hazır bulunduruldu.  

Tüm ihtarlara rağmen kaçmayı sürdüren FETÖ şüphelisinin aracına ateş açıldı. Araçta bulunan M.S.çK'nın kayınvalidesi N.A. ile seken kurşunların isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. N.A.'nın burada tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı örğenildi. M.S.K'nın gözaltındaki sorgusu devam ediyor.

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