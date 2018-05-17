Dünyanın En Yaşlı Kadını İstanbullu 'Hiç Mutlu Gün Görmedim'

İngiliz Daily Mail Haber portalı, dünyanın en yaşlı kadını olarak kabul edilen Rusya'nın Çeçenistan bölgesinde yaşayan 129 yaşındaki Koku İstambulova ile röportaj yaptı.

Soyadının anlamı 'İstanbullu' olan İstambulova , dünyada hiç mutlu günü olmadığını, neden bu kadar uzun yaşadığını da anlamadığını söyledi. 129 yaşına girecek kadın, bir süre sonra yeni yaşını kutlayacağını fakat bunun bir ceza gibi olduğunu söyledi. İstanbullu, "Dünyada hiçbir mutlu günüm olmadı" derken, ikinci dünya savaşı sona erdiğinde 55, sovyetler birliği dağıldığında 102 yaşında olduğunu söyledi.

İkinci Dünya savaşında Alman Nazi tanklarının köyüne nasıl girdiğini ve evinin önünden geçtiğini hatırladığını söyleyen yaşlı kadın, Stalin tarafından Kazakistan ve Sibirya'ya sürülen Çeçen halkından birisi olduğunu belirtiyor.

KPSSCAFE - ANKARA