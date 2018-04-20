Dünyaca Ünlü DJ Avicii 28 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Son Dakika! Aviici Ölü Bulundu!

İsveç doğumlu dünyanın en ünlü Dj'lerinden ve yapımcılarından DJ Avicii Umman'da ölü bulundu.

Asıl adı Tim Bergling olan ve müzik camiasında Avicii olarak bilinen DJ'in menajeri sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Avicii'nin bugün öğleden sonra Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu söyledi. Ünlü dj'in neden hayatını kaybettiğine yönelik bir açıklama yapılmazken, ünlü dj'in daha önce aşırı alkol kullanımından akut pankreatit hastalığı geçirdiği, safra kesesi ve apandisinin 2014 yılında alındığı biliniyordu.

İki MTV, Bir Bilboard Müzik Ödülü alan Avicii, 2 defa da Grammy'e aday gösterilmişti.