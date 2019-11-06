Dünya bu sorunun yanıtını arıyor! Bağdadi'nin yakalanan eşi kim?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bağdadi'nin hanımını yakaladık, ilk kez açıklıyorum" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra tüm dünya "Bağdadi'nin eşi kim" sorusunun cevabını arıyor.

DEAŞ'ın geçtiğimiz günlerde öldürülen eli kanlı eski lideri El Bağdadi çok eşli ve bunda bir sınırlaması da yok. Bazı evliliklerini de stateji amaçlı olarak yapıyor. El Bağdadi'nin bilinen dört eşi var. Alman bir kadınla da evlendiği söylendi ancak bu evlilikle ilgili şaibeler çok fazlaydı.

EL BAĞDADİ'NİN İLK KARISI KUZENİ

El Bağdadi'nin ilk karısı aynı zamanda kuzeni. Bu eşinden 5 çocuğu var. İlk karısının ismi Asma Fawzi Al Qubaisi. Bu karısıyla ilgili akrabası olması dışında çok az şey biliniyor.

İKİNCİ EŞİ IRAKLI BİR OĞLU VAR

El Bağdadi'nin ikinci eşi ise 32 yaşında ve Iraklı.. İsrail Rajab Mahal Al Qaisi ismini taşıyan bu eşinden Ali isimli bir oğlu var. Bugüne kadar bu eşini kimse görmedi. İlk karısı ile birlikte aynı evde yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.

ÜÇÜNCÜ EŞİ ONDAN KAÇTI

El Bağdadi'nin dördüncü eşi ise genç ve esmer bir kadın olan Saga Al Dulaimi oldu. Saga, 2014 Mart ayında Suriye cezaevinden çıkarken görüntülendi. El Bağdadi'nin bu eşi Hıristiyan Maaloula köyünde kaçırılan rahibelere karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

EL BAĞDADİ'NİN SAGA'DAN OLAN KIZI

Ebubekir El Bağdadi'nin Saga isimli eşinden Hagar ismini verdiği bir kızı var.DEAŞ'ın eski lideri bu kızını hiç göremedi. Zira Saga ona hamileyken El Bağdadi'den kaçıp ailesinin yanına döndü. Kızını dünyaya getirdikten sonra DEAŞ lideri ona ulaşıp bebekle birlikte geri dönmesini istemiş. Ancak Saga bu istediği reddetmiş.

EL BAĞDADİ İLE NASIL EVLENDİ?

DEAŞ eski lideri El Bağdadi Saga'nın ilk eşi değil. Saga ilk kocası ölünce onunla evlenmek zorunda kalmış. El Bağdadi'nin bir terörist olduğundan habersiz olarak yıllarca onun ilk eşi ile birlikte aynı evde yaşamışlar. Suriye'de serbest kaldığında onu teslim alan kardeşi olan Halid olmuş. Saga oradan Lübnan'a kaçtığında kiminle evlendiğini işte o zaman farketmiş. 'Bana resimlerini gösterdiler' diyerek bir teröristle evlenmiş olduğu gerçeğini öğrendiği anı şöyle anlatıyor; "Lübnan'a geldiğimde şok edici haberler aldım, eski kocamın resimlerini gösterdiler. Ebu Bekir el-Bağdadi'yle evlendiğimi gördüm. Yedi yıl sonra dünyadaki en tehlikeli adamla evlendiğimi öğrenince çok kızdım. "

GÜÇLÜ BİR KABİLEYE MENSUP

Saga El Bağdadi'den kaçabilmeyi güçlü ailesine borçlu oldu. Saga'nın dahil olduğu Dulaim kabilesi Irak, Suriye, Ürdün ve Kuveyt'e uzanan yedi milyondan fazla insana sahip güçlü bir kabile. El Bağdadi'nin Saga ile evlenmesinin sebebi de o kabileyi DEAŞ'a dahil etme isteğiydi. Nihayetinde evlilik sonrasında Saga'nın kardeşlerinden Ömer Musul'daki DEAŞ birliğinin komutanı olurken bir diğer kardeşi Halid ise Suriye'de El Bağdadi için savaştı. Ömer ile Halid'in DEAŞ'daki sonraları ise felaket oldu. Ömer hapiste Halid ise öldürüldü.

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYOR AMA..."

DEAŞ eski lideri el Bağdadi'nin ilk evliliğinden 5, Iraklı eşindin 1 ve Saga'dan bir kızı olmak üzere 7 çocuğu olduğu tahmin ediliyor. Saga kızıyla ve ilk eşinden olan çocukları ile Lübnan'a kaçınca, hükümet çocuklarına DNA testi yaptırmış. Çocuklardan Hagar'ın El Bağdadi'nin kızı olduğu bu testle de kayıtlara geçmiş. Saga'nın dediğine göre Bağdadi çocuklara tapıyor ama kadınlardan pek hoşlanmıyor. El Bağdadi'nin kızı olan Hagar 8 yaşında. Saga kızına bakıyor ve "Tüm dünyadaki felaketi omuzlarında taşıyor. Çocukların ne suçu var? Dünyadaki en çok aranan teröristin kızı olması onun suçu değil."

EL BAĞDADİ'NİN ALMAN EŞİ

DEAŞ lideri El bağdadi'nin en sansasyon yaratan evliliği ise bir yabancıyla oldu. Almanya'dan gelen bu kadının adı Kayla Mueller'i. Kayla'nın ailesine göre ise bu bir evlilik değil tecavüzdü. Aile kızlarının 'EL Bağdadi tarafından alıkonularak tecavüzüne uğradığını' iddia eden demeçler verdiler. Kayla Mueller bir ABD hava saldırısında yaşamını yitirirken geriye bu görüntüleri kaldı.

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