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Dün Yazmıştık: MSB'den Beklenen Açıklama Geldi

MSB, Milli Savunma Üniversitesi lise mezunu subay astsubay alımı için beklenen açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada ikinci seçim aşamaları tarihlerinin güncellendiğine yer verildi.

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Dün Yazmıştık: MSB'den Beklenen Açıklama Geldi

MSB, Milli Savunma Üniversitesi lise mezunu subay astsubay alımı için beklenen açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada ikinci seçim aşamaları tarihlerinin güncellendiğine yer verildi.

12 Haziran 2018 Salı 12:03
Dün Yazmıştık: MSB'den Beklenen Açıklama Geldi

Milli Savunma Bakanlığından beklenen açıklama geldi.

Önceki gün kaleme aldığımız haberimizde MSÜ'nün subay astsubay alımı ikinci seçim aşamaları tarihlerinde değişiklik yapılması gerektiğini söylemiştik. İlgili haber için tıklayın

Önceki gün yazdığımız bu haberin ardından Milli Savunma Bakanlığından beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada ikinci seçim aşamalarının 2 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasına alındığına yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÖSYM'nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır.

 Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır.

 2'nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA'da icra edilecektir.

MSB PER.TEM.D.BŞK.LIĞI : (0312) 562 05 43"

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