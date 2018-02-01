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Dün O İnternet Sitesine Girenler Dikkat: Banka Hesaplarınız Ele Geçirilmiş Olabilir

Dolandırıcılar, vatandaşların banka hesaplarını ele geçirmek için yeni bir yol geliştirdi. Facebook'tan sanki resmi bir şirketmiş gibi verilen reklamlarla vatandaşlar ödül yalanıyla bir internet sitesine yönlendirildi ve burada kullanıcıların banka hesap bilgileri çalındı.

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Dün O İnternet Sitesine Girenler Dikkat: Banka Hesaplarınız Ele Geçirilmiş Olabilir

Dolandırıcılar, vatandaşların banka hesaplarını ele geçirmek için yeni bir yol geliştirdi. Facebook'tan sanki resmi bir şirketmiş gibi verilen reklamlarla vatandaşlar ödül yalanıyla bir internet sitesine yönlendirildi ve burada kullanıcıların banka hesap bilgileri çalındı.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:16
Dün O İnternet Sitesine Girenler Dikkat: Banka Hesaplarınız Ele Geçirilmiş Olabilir
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Sosyal medya üzerinden dolandırıcılıklar devam ediyor. 

Dolandırıcıların bu seferki taktiği görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya platformu Facebook üzerinde reklam veren dolandırıcılar, önceki gece, özel bir bankaya ait sayfa görüntüsü oluşturdu. Tüketicileri, çeşitli vaatler sunarak, oluşturdukları linke yönlendiren dolandırıcılar böylece siteye giriş yapan kişilerin hesap bilgilerini ele geçirdi.

Bir süre sonra ise, bu kez aynı kişilerin başka bir bankaya ait sayfa oluşturdukları anlaşıldı. 'bireyselbankacılık.com' isimli bir internet sitesi oluşturan dolandırıcılar, hemen her detayı ile o internet sitesini özel bir bankaya aitmiş izlenimi oluşturdu. Bu siteye giriş yapan kişiler, bilgilerini paylaştıkları anda hesap bilgilerini dolandırıcılara kaptırmış oldu.

Dün Gece O Siteye Girenler Dikkat

“Reklam yönlendirmesiyle bankaya ait olmayan yerlere şifre girişi yapılmamalı” diyerek uyarıda bulunan Ankara Barosu’na üye avukat Şamil Demir “Müşteriler bankanın resmi sayfasının yönlendirdiği sayfalardan giriş yapmak ve kendi güvenliklerini belli ölçüde düşünmek zorunda. Ancak, reklâmın cazibesi ve yönlendirilen sayfanın gerçek sayfa ile birebir aynı olması bunun görmezden gelinmesine neden olabiliyor.

Böyle bir oltalama yöntemi ile müşterilerin kullanıcı kodu ya da vatandaşlık numarası ele geçirilebilir. Ama bankacılık işleminde en önemli güvenlik katmanı SMS şifresidir. Bu şifre her girişte farklı olduğundan ciddi koruma sağlar. Fakat mobil uygulamalar bazı durumlarda SMS’siz giriş sağlayabiliyor. Öte yandan müşterinin bu bilgileri ele geçirilerek daha ileri aşamada SİM kartı da kopyalanabilirse işte o zaman SMS de temin edilebileceğinden hesaplar boşaltılabilir. Bankalar bu uygulamalarıyla hackerları büyük oranda engellemiş olurlar. Ancak buna dikkat etmeyen vatandaşlar zarara uğrayabilir” uyarılarını yaptı.

Av. Demir açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: “Dolandırıcılığın gerçekleşmesi halinde bankaların sorumlu tutulabildiği haller oluyor. Ancak burada önemli olan dolandırıcılara kişisel verilerimizi kaptırmamak ve mağdur olmamak için çok cazip görünse bile bu tür yönlendirmelere itibar etmemektir”

Siteye girip girmediğinizi, tarayıcınıızn geçmiş bölümünden görebilirsiniz. Siteye girmişseniz size en yakın karakola başvurmanız ve bankanızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
DolandırıcıBireysel BankacılıkBanka ödül
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