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Düğünden Bir Hafta Sonra Karısının Yüzünü Gördüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı!

Düğünden bir hafta sonra eşini gördükten sonra boşanma davası açan adam Hindistan'ın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Times of İndia'nın aktardığına göre, Hindistan'da bir adam düğünden hemen sonra karısını görünce boşanma davası açtı.

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Düğünden Bir Hafta Sonra Karısının Yüzünü Gördüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı!

Düğünden bir hafta sonra eşini gördükten sonra boşanma davası açan adam Hindistan'ın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Times of İndia'nın aktardığına göre, Hindistan'da bir adam düğünden hemen sonra karısını görünce boşanma davası açtı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:24
Düğünden Bir Hafta Sonra Karısının Yüzünü Gördüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı!

Düğünden bir hafta sonra eşini gördükten sonra boşanma davası açan adam Hindistan'ın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Times of İndia'nın aktardığına göre, Hindistan'da bir adam düğünden hemen sonra karısını görünce boşanma davası açtı.

Davacı adam, mahkemede karısının yüzünü evlenmeden görmediğini, düğün sırasında da yüzünün kapalı olduğunu, gelinin ailesinin yüzünü görmesine müsade ertmediğini söyledi.  Düğünün hemen ardından çalışmak için şehre gittiğini söyleyen, ilk gördüğünde de eşinin makyajlı olduğunu söyleyen Rupesh, "Onu ilk gördüğümde makyajlıydı. Bir hafta sonra çalışmak için şehre gittim. Döndüğümde de sakal bıraktığını gördüm, sesinin de erkek sesine benzediğini fark ettim" dedi.

Gelinin ailesine durumu haber eden adam, aileden 'Evlendiniz başka çareniz yok' yanıtını aldı. Olay mahkemeye intikal etti. Gelinin avukatı mahkemede iddiaları yalanlarken, damadın ailesinin geline çirkin olduğu için psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, sakal durumunun hormonal olduğunu söyledi. Mahkeme gerekçelerin uygun olmadığını sağlık problemiyle ilgili bir durumun boşanma gerekçesi olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.

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Son Güncelleme: 28.06.2018 16:25
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DüğünDüğünden Bir Hafta Sonra
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