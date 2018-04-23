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Düğün Konvoyunda Korkunç Kaza! 22 Kişi Yaralandı

Çorum'da bir düğün konvoyunun karıştığı zincirleme kazada 22 kişinin yaralandığı, bir yaralının durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Çorum'da bir düğün konvoyunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

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Düğün Konvoyunda Korkunç Kaza! 22 Kişi Yaralandı

Çorum'da bir düğün konvoyunun karıştığı zincirleme kazada 22 kişinin yaralandığı, bir yaralının durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Çorum'da bir düğün konvoyunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:33
Düğün Konvoyunda Korkunç Kaza! 22 Kişi Yaralandı

Çorum'da bir düğün konvoyunun karıştığı zincirleme kazada 22 kişinin yaralandığı, bir yaralının durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Çorum'da bir düğün konvoyunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

Kaza Çevreyolunda oldu. Elde edilen bilgilere göre, Binevler Kavşağından Buharevler kavşağına seyir halindeki İsmail Kılıç idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz öğrenilemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi ve güvenlik önlemi aldı. İddialara göre o sırada aynı istikametteki seyir halinde olan düğün konvoyundakiler kazayı son anda fark etti fakat duramadı.

7 araçtan oluşan konvoy zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle düğün konvoyundaki otomobiller yola savrulurken bazı araçlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Zincirleme kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir yaralının ameliyata alındığı bildiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
DüğünDüğün Konvoyu
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