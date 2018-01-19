Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

DPB'den Duyuru Geldi! 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Yerleştirme ve Kura Sonuçları Açıklanıyor

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirme ve kura töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

banner396

DPB'den Duyuru Geldi! 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Yerleştirme ve Kura Sonuçları Açıklanıyor

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirme ve kura töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

19 Ocak 2018 Cuma 13:40
DPB'den Duyuru Geldi! 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Yerleştirme ve Kura Sonuçları Açıklanıyor

DPB'den Duyuru Geldi! Yerleştirme ve Kura Sonuçları Açıklanıyor

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirme ve kura töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tercih ve Kura sonuçlarına Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sayfası (www.dpb.gov.tr) akşam saat 17.00'den itibaren ulaşılabilecek. DPB resmi sitesinden yapılan duyuruda, "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan hak sahiplerine ilişkin Yerleştirme ve Kura Töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide SARIEROĞLU ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yerleştirme işlemleri için tercihte bulunan hak sahipleri, yerleştirme ve kura sonuçlarına 19/01/2018 günü, saat 17:00’den itibaren Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinden ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.01.2018 15:48
Anahtar Kelimeler:
DpbDpb Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karne Günü Capsleri Kırdı Geçirdi-İşte En Güzel Capsler
Karne Günü Capsleri Kırdı Geçirdi-İşte En Güzel Capsler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına Bu İşi Öğreteceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına Bu İşi Öğreteceğiz"
Şimdi de Van'dan Korkutan Haber! 8'i Öğretmen 9 Kişi Yaralandı
Şimdi de Van'dan Korkutan Haber! 8'i Öğretmen 9 Kişi Yaralandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim