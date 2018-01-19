DPB'den Duyuru Geldi! 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Yerleştirme ve Kura Sonuçları Açıklanıyor

DPB'den Duyuru Geldi! Yerleştirme ve Kura Sonuçları Açıklanıyor

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek yerleştirme ve kura töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tercih ve Kura sonuçlarına Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sayfası (www.dpb.gov.tr) akşam saat 17.00'den itibaren ulaşılabilecek. DPB resmi sitesinden yapılan duyuruda, "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan hak sahiplerine ilişkin Yerleştirme ve Kura Töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide SARIEROĞLU ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yerleştirme işlemleri için tercihte bulunan hak sahipleri, yerleştirme ve kura sonuçlarına 19/01/2018 günü, saat 17:00’den itibaren Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinden ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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