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DPB'den Duyuru! Atama Kuraları 27 Nisan'da

27 Nisan'da Devlet Personel Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu tespit edilerek DPB'ye bildirilen 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kuralarının 27 Nisan 2018'de gerçekleşeceğini duyurdu.

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DPB'den Duyuru! Atama Kuraları 27 Nisan'da

27 Nisan'da Devlet Personel Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu tespit edilerek DPB'ye bildirilen 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kuralarının 27 Nisan 2018'de gerçekleşeceğini duyurdu.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:41
DPB'den Duyuru! Atama Kuraları 27 Nisan'da

27 Nisan'da Devlet Personel Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu tespit edilerek DPB'ye bildirilen 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kuralarının 27 Nisan 2018'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Devlet Personel Başkanlığı'nın www.dpb.gov.tr adresli internet sitesinden yapılan resmi bilgilendirme metninde atama kuralarına dair, "3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (351) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kuraları, 27 Nisan 2018 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. İlgililer kura sonuçlarına 27/04/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 26.04.2018 13:47
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Dpbşehit YakınıGazi YakınıGazi Atama
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