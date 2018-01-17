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DPB Duyurdu: 257 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda 357 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiği belirtildi.

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DPB Duyurdu: 257 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda 357 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiği belirtildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:59
DPB Duyurdu: 257 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Ataması Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden bir son dakika duyurusu yayımlandı.

DPB'den yapılan duyuruda 3713 kapsamında şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kuralarının yapıldığı bildirildi. Buna göre 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (257) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 17 Ocak  2018 Çarşamba Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

257 istihdam hakkı sahibinden;

-    66’sının öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, öğretmen, hemşire, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
-    108’inin memur unvanlı kadrolara,
-    80’inin  hizmetli  unvanlı kadrolara, 
-    3  kişinin  ise işçi kadrosuna

atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 156’sı erkek, 101’i kadındır.  

Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 

- 25’i bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 15’i üniversite,
- 3’ü kamu iktisadi teşebbüsü,

olmak üzere toplam sayısı 43’ dür."

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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