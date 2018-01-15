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Dövülerek Öldürülen 3,5 Aylık Bebeğin Anne-Babası Gözaltına Alındı

Antalya'da dövüldüğü iddia edilen bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hadi. A isimli bebeğin anne ve babasının gözaltına alındığı bildirildi. Baba A.A. ilk ifadesinde, 3.5 aylık bebeğinin kafasına 2,5 yaşındaki ablasının kül tablasıyla vurmuş olabileceğini söyledi. 

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Dövülerek Öldürülen 3,5 Aylık Bebeğin Anne-Babası Gözaltına Alındı

Antalya'da dövüldüğü iddia edilen bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hadi. A isimli bebeğin anne ve babasının gözaltına alındığı bildirildi. Baba A.A. ilk ifadesinde, 3.5 aylık bebeğinin kafasına 2,5 yaşındaki ablasının kül tablasıyla vurmuş olabileceğini söyledi. 

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:17
Dövülerek Öldürülen 3,5 Aylık Bebeğin Anne-Babası Gözaltına Alındı

Dövülerek Öldürülen 2,5 Aylık Bebeğin Anne-Babası Gözaltına Alındı

Antalya'da dövüldüğü iddia edilen bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hadi. A isimli bebeğin anne ve babasının gözaltına alındığı bildirildi. Baba A.A. ilk ifadesinde, 3.5 aylık bebeğinin kafasına 2,5 yaşındaki ablasının kül tablasıyla vurmuş olabileceğini söyledi. 

Antalya'nın manavgat ilçesinde darp edildiği öne sürülen 3.5 aylık Hadi .A isimli bebek, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Elde edilen bilgilere göre bir ay önce boşanmalarına rağmen beraber yürümeyi sürdüren baba A.A. ile anne N.Ç 3,5 aylık bebeklerini ağır yaralı şekilde hastaneye getirdi. Burada tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayan minik bebek hayatını kaybetti. Bebeğin üzerinde darp izlerini gören sağlık görevlileri durumu hastane polisine bildirdi. 

Ölümü şüpheli görülen bebeğin cesedi Adli Tıp Kuruma gönderilirken, bebeğin anne ve babası gözaltına alındı. Baba A.A. emniyetteki ilk ifadesinde bebeğinin kafasına diğer çocuklarının kül tablasıyla vurmuş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 15.01.2018 16:19
Anahtar Kelimeler:
Korkunç Olay AntalyaKorkunç Olay
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