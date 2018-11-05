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Dolar 1,5 TL'mi Olacak?

Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu olarak ünlenen ve sosyal medya plarformu olan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Orhan Osmanoğlu yaptığı son paylaşımı ile hesabında dolar olanların satması gerektiğini ifade etti.

Dolar 1,5 TL'mi Olacak?

Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu olarak ünlenen ve sosyal medya plarformu olan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Orhan Osmanoğlu yaptığı son paylaşımı ile hesabında dolar olanların satması gerektiğini ifade etti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:35
Dolar 1,5 TL'mi Olacak?

Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu olarak ünlenen ve sosyal medya plarformu olan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Orhan Osmanoğlu yaptığı son paylaşımı ile hesabında dolar olanların satması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Radyo Televizyonu (TRT)’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin de tarih ve aile danışmanlığını yapan Osman Osmanoğlu, dolar kurunun düşeceğini öne sürerek, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden  "Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var" paylaşımında bulundu. 3 gün önce yapılan paylaşıma binlerce yorum geldi.

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı yaptığı gün olan 2 Kasım'da dolar/TL 5.4289'du. Şimdi ise dolar girildiği saatlerde dolar/TL 5.37 sevilerinde seyrediyor.

Daha sonraki paylaşımında ise "1913-1914 te en iyi yatırım aracı osmanlı lirasıydı,bu değer ümmetin değeri,kimki bu değerlere arkasını döndü parası pul oldu şimdilik böyle,ama yarın bizimdir ben kürdüm herşeye rağmen kürdün türkün arabın içindeki ümmetiî aşkı tüketemezler ve onların parası pul olacak inşaAllah" ifadelerini kullandı.

Orhan Osmanoğlu'nun bu paylaşımı bir iddia mı, yoksa bir bilgi mi bilinmiyor.

İşte o paylaşım;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 18:04
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dolar tl mi olacak
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Noname 17 dakika önce

Böyle başlıklı haberler olursa, olabilir. Genelde okumayı sevmeyen benim milletim bu haber başlıklarını okuyup geçiyor.
Ağustos 2018 de dövizin değerinin artması için oluşturulan psikolojik algıyı yapanlar bu seferde dövizin değer kaybetmesi için böyle bir psikolojik algı yaparlarsa dolar 1.5 Tl olabilir. Neden olmasın?

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