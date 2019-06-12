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Dolandırıcıların yeni numarası: Tatil faturası

Kullanıcıların bilgilerini ve verilerini çalmak için pek çok yöntem deneyen siber dolandırıcılar bu kez, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek 'tatil faturası' numarası yöntemini denedi.

Dolandırıcıların yeni numarası: Tatil faturası

Kullanıcıların bilgilerini ve verilerini çalmak için pek çok yöntem deneyen siber dolandırıcılar bu kez, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek 'tatil faturası' numarası yöntemini denedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:22
Dolandırıcıların yeni numarası: Tatil faturası

Siber dolandırıcılar, Ramazan Bayramı vesilesiyle resmi tatilin 10 güne çıkarılmasıyla yeni bir yöntem denenmeye başlandı. Veri tabanlarına kayıtlı olan kullanıcılara e-posta gönderen dolandırıcılar, bu kez 'tatil faturası' numarası yöntemini denedi.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberine göre, kullanıcılara gönderilen e-postada, "Umarım harika bir tatil geçirmişsinizdir? Ödeme için fatura ekledim, onayladıktan sonra atmam gereken adımı bildirin" deniliyor. Bu mailin içinde ise metin (.txt) formatında bir dosya bulunuyor. E-postayı okuyup, merak içinde ekli olan dosyaya basan kullanıcılar ise tuzağa düşmüş oluyor.

OLTALAMA SALDIRISI

Dosyanın içinde yüklü olan zararlı yazılım basıldığında aktif hale gelerek, kullanıcıların e-posta hesapları gibi bilgileri ele geçiriliyor. Oltalama (Phishing) olarak ifade edilen bu yöntemle, kullanıcılara belli bir para ödemesi gerektiği bildiriliyor. Ödeme yapmak isteyen kullanıcıların kredi kartı bilgileri de ele geçirilerek dolandırma işlemi başarıyla tamamlanıyor. Sadece e-posta değil, aynı zamanda sosyal ağlardaki direkt mesajlar üzerinden de oltalama yöntemi kullanılarak dolandırıcılık gerçekleştiriliyor.

NELER YAPILMALI?

Peki oltalama yöntemi kullanılan e-posta ve mesajlar nasıl anlaşılabiliyor? Dikkat edilmesi gereken ilk şey paniğe kapılıp tıklamak yerine gelen e-postanın uzantısı veya sosyal medya hesap detaylan gibi incelemeler yapmak. Ayrıca işletim sistemlerini ve bu sistemlere yüklü e-posta uygulamalarını güncellemek en yararlı çözümler arasında. Bu güncellemeler sayesinde tespit edilmiş phishing saldırı e-postaları ve mesajları genellikle "spam" klasörüne düşüyor ve kullanıcılar da bu gelen linklere daha temkinli yaklaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcıların yeni numarası tatil faturası
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