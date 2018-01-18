Doğu Perinçek ABD'nin Suriye Planını Açıkladı: "ABD Olumlu Bakmıyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün kaleme aldığı yazısında ABD'nin Suriye planını açıkladığını duyurdu.

Türkiye, Afrin operasyonu için çalışmalarını hızlandırırken Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten bir uyarı geldi. Perinçek uyarısında ABD'nin bu bölgedeki planlarını açıkladı. Perinçek, bugün kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"ABD’nin yakın hedefi, Suriye’de federasyon kurmaktır. O federasyon içindeki sözümona Kürt Federe Devleti, ABD ve İsrail’in Kürdistan planının iki ayağından biri olarak yasallık kazanacaktır.İngiltere’nin ünlü Times gazetesi, ABD’nin federasyon planını iki gün önce açığa vurdu:

“ABD, sınırda devriye güçleri kurmayı amaçlayarak mantıklı bir hedef güdüyor. (...) Eski Kürt militanlarını Suriye sınırının koruyucuları olmaları için eğitmek, bölücülüğe ya da Türkiye karşıtı şiddete bir davetiye değil, ancak onların federal bir Suriye’yle bütünleşmeleri için ilk adımdır.”

ABD’nin Suriye’de federasyon planını Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nin, daha doğrusu YPG/ PKK’nın Basın Sorumlusu Mustafa Ballı da, açıkça ortaya koydu:

Feodalizm Ölümlü

“ABD ile bir anlaşmamız, ittifakımız vardır. ABD ile ortağız. 2018 yılı için planlarımız vardır. Bu planlarımızdan biri de, asker sayımızı 30 bine yükseltmek, askerimizi eğitmek ve sınır güvenliğimizi sağlamaktır. 30 bin kişi Kuzey Suriye Federe Bölgesi’nin sınırlarını koruyacaktır. ABD federalizme olumlu bakıyor. Bu 30 bin asker, Türkiye ve Irak sınırını koruyacak, bizim rejimle olan sınırlarımızı da koruyacaktır.”

Sözde Kürt Federe Devleti

Suriye’de federasyon kurulacak olursa, Suriye’de iç savaş tezgâhı amacına ulaşmış olacaktır. Suriye’nin kuzeyindeki ABD-İsrail Koridoru zaten bunun için açılıyordu. ABD, Beşar Esad yönetimini deviremedi, fakat Suriye’yi bölme iddiasını sürdürüyor. ABD planına göre, yıkamadıkları Beşar Esad yönetimi kalacak, fakat Suriye federasyon olacak. Bölünen Suriye’nin federe devletlerinden biri de Kürt devletçiği olacaktır. O devletçiğe İsrailcik dersek daha yerinde olur.

Bu federe devletin silahlı gücü, SDG adı altında gizlenen PYD/YPG/PKK terör örgütlenmesidir. Bu silahlı gücün Suriye rejimine, Türkiye’ye ve Irak’a karşı Kürt Federe Devletinin sınırlarını koruyacağını açıkça belirtiyorlar.

Federasyon Kabul Edilmiyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2017 yılı Mayıs ayında yapılan Suriye Halk Meclisi seçiminden sonra, ilk toplantıda tarihî bir konuşma yapmıştı. O konuşmasında, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Suriye Arap milletinin kurduğu bir tekil devlet olduğunu vurguladı; federasyon planlarını ve özerklik türünden çözümleri kesin bir dille mahkûm etti. O sırada Rusya’nın “Suriye Cumhuriyeti” planlarından söz ediliyordu. Sayın Beşar Esad, devletin adının Suriye Arap Cumhuriyeti olduğunun altını çizdi. Suriye milletinin etnik projelerle bölünemeyeceğini belirtti ve Suriye Devletinin bütünlüğüne dokunulamayacağını açıkladı.

Türkiye Açısından Dayanak..

Suriye yönetiminin bu kararlı tavrı, hiç kuşkusuz Türkiye açısından çok önemli bir dayanaktır. Çünkü Suriye’nin geleceğine ancak Suriye devleti ve milleti karar verir. Başkaları, Suriye için anayasa yapamaz. Başkaları, devlet ve hükümet biçimi belirleyemez. Bu uluslararası hukuk ilkesinin şimdi çok büyük önem kazandığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Türkiye, Suriye devleti ve milletinin kendi geleceğini belirleme hakkına dayanarak çok sağlam bir konum kazanmıştır."

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