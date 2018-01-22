Diyarbakır'da Sosyal Medya Operasyonu! 17 Şüpheliden 8'i Yakalandı!

Diyarbakır'da Zeytin Dalı Harekatını bahane ederek sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan 17 şüpheliden 8'i yakalandı.

Diyarbakır'da Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatını öne sürerek sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yapan , gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan 17 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsacılığınca, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya üzerinden algı yaparak terörist propagandası yapan, kürt kökenli vatandaşları sokağa çıkmaya teşvik eden, harekatla ilgili gerçek dışı fotoğraflar paylaştıkları tespit edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM şube ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel döküman, pompalı tüfek , ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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