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Diyarbakır'da Liseli Kız Çocuğu Okulda Dehşet Saçtı!

Diyarbakır'da Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde korkunç olay! liseli kız çocuğu yanında getirdiği kuru sıkı tabancayla önce kendi başına ateş etti daha sonra...

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Diyarbakır'da Liseli Kız Çocuğu Okulda Dehşet Saçtı!

Diyarbakır'da Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde korkunç olay! liseli kız çocuğu yanında getirdiği kuru sıkı tabancayla önce kendi başına ateş etti daha sonra...

06 Nisan 2018 Cuma 15:17
Diyarbakır'da Liseli Kız Çocuğu Okulda Dehşet Saçtı!

Diyarbakır'da lise öğrencisi bir kız çocuğu, okula getirdiği kuru sıkı tabancayla başına ateş etti. Yaralı halde elindeki tabancayla sınıfları gezen öğrenci, arkadaşlarını da tehdit etti.

Diyarbakır Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Elde edilen bilgilere göre , ismi henüz öğrenilemeyen 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ders sırasında yanında getirdiği kurusıkı tabancayla kafasına ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, kanlar içerisinde sınıfları gezerek diğer öğrenci ve öğretmenleri tehdit etti.  Kanlar içerisinde yere yığılan kız çocuğu olay yerine çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine öğrenci velileri geldi ve okul yönetimine tepki gösterdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.04.2018 15:39
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