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Diyarbakır Ergani'de 5 Kişinin Öldüğü Arsa Kavgasına Karışan 16 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır Ergani'de dün arazi anlaşmazlığı sebebiyle 2 aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin her iki aileden 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Diyarbakır Ergani'de 5 Kişinin Öldüğü Arsa Kavgasına Karışan 16 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır Ergani'de dün arazi anlaşmazlığı sebebiyle 2 aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin her iki aileden 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 16:53
Diyarbakır Ergani'de 5 Kişinin Öldüğü Arsa Kavgasına Karışan 16 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır Ergani'de dün arazi anlaşmazlığı sebebiyle 2 aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin her iki aileden 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Sosyal ailesinden 4 kişi Çınar ilçesinde, Erken Ailesi'nden 1 kişiyse çatışmanın yaşandığı köyde toprağa verildi.  Jandarma olayla ilgili Sosyal ve Eken ailelerinden 16 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmanın meydana geldiği Şeyhgür mezrasına dün gelen 135'i korucu, 250 güvenlik görevlisi de köy ve çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdı. Silahlı Çatışmada hayatını kaybedenlerin isimleri Ayşe Sosyal (51), Abdulkadir Sosyal (21), Ferhan Sosyal (17), Sadrettin Sosyal (17) ve Ünal Eken (16) olarak açıklandı.

Yaralı 2 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

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