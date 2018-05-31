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Diyarbakır'dan Kahreden Haber! Valilikten Açıklama Geldi

Diyarbakır Valiliği Hani ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada yaralanan bir kahraman güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

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Diyarbakır'dan Kahreden Haber! Valilikten Açıklama Geldi

Diyarbakır Valiliği Hani ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada yaralanan bir kahraman güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:44
Diyarbakır'dan Kahreden Haber! Valilikten Açıklama Geldi

Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada Hani ilçesi topçular ile Yukarıturalı köylerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bölücü teröristlerce girilen çatışmada yaralanan bir kahraman güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi : Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, Diyarbakır ili Hani İlçesi Topçular ile Yukarıturalı köyleri karayolu ayrımında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 19.20 sıralarında bir grup Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu ile çıkan silahlı çatışma sonucunda, yaralanan 1 kahraman güvenlik korucumuz, helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mayıs 2018 Perşembe günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir

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Son Güncelleme: 31.05.2018 10:48
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDiyarbakır Valiliği
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