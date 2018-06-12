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Diyarbakır'da Tacizciyi Linç Ediyorlardı! Son Anda Kurtuldu

Diyarbakır'da bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

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Diyarbakır'da Tacizciyi Linç Ediyorlardı! Son Anda Kurtuldu

Diyarbakır'da bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

12 Haziran 2018 Salı 21:58
Diyarbakır'da Tacizciyi Linç Ediyorlardı! Son Anda Kurtuldu

Diyarbakır'da bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde meydana geldi. İddialara göre yolda yürüyen bir kadın, kendisini takip eden bir kişi tarafından taciz edildiğini öne sürerek bağırdı.

Sokağa kaçan şahsı gören vatandaşlar zanlının peşinden koşmaya başladı. Kovalamaca sonucu bir sokakta yakalanan şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundular. Olay yerine gelen güvenlik güçleri vatandaşları bölgeden dağıtarak zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı ve kadın ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Öte yandan çevrede bulunan bazı vatandaşlar adamın kadını taciz etmediğini iddia ederken, kadın da kendisini taciz eden adamı gördüğünü bildirdi.

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