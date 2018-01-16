Diyarbakır'da Sokak Ortasında Dehşet! Savaş Alanına Döndü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma MOBESE kameralarına yansıdı.

Görüntülerde , otomobille olay yerinden kaçan bir şahsın, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan küçük bir kız çocuğuna çarptığı ve metrelerce savurduğu görülüyor. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473'üncü Sokak'ta arazi anlaşmazlığı sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu silahlı kavgaya ilişkin görüntüler MOBESE kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık caddede, ellerinde tabanca olan tarafların birbirlerine ateş açtığı açıkca görülüyor.

İşte o görüntüler.

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