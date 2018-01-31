Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Diyarbakır'da İki Aile Katliam Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !

Diyarbakır'a bağlı Eğil İlçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Çatışma sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

banner396

Diyarbakır'da İki Aile Katliam Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !

Diyarbakır'a bağlı Eğil İlçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Çatışma sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:15
Diyarbakır'da İki Aile Katliam Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !
banner400

Son dakika haberi Diyarbakır'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Diyarbakır'ın Eğil İlçesinde silahlı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Bölgeden edinilen son dakika bilgilerine göre Diyarbakır'a bağlı Eğil İlçesinin Oyalı köyü Amman mezrasında 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde büyüdü ve önce tekme tokatlı, ardından silahlı kavgaya dönüştü. Olayın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerinde bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eğil ve Dicle devlet hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane kaynaklarından edinilen son bilgilere göre yaralılardan 4'ü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaDiyarbakır çatışmaDiyarbakır KavgaDiyarbakır Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Afrin'den Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Atıldı
Son Dakika: Afrin'den Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Atıldı
Mor Beyin Mağduru Memurlara İlişkin Flaş Açıklama
Mor Beyin Mağduru Memurlara İlişkin Flaş Açıklama
Furkan Vakfı Operasyonunda Korkunç Detaylar: Yurtta 3 Erkek Öğrenciye..
Furkan Vakfı Operasyonunda Korkunç Detaylar: Yurtta 3 Erkek Öğrenciye..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim