Diyarbakır'da İki Aile Katliam Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !

Son dakika haberi Diyarbakır'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Diyarbakır'ın Eğil İlçesinde silahlı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Bölgeden edinilen son dakika bilgilerine göre Diyarbakır'a bağlı Eğil İlçesinin Oyalı köyü Amman mezrasında 3 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde büyüdü ve önce tekme tokatlı, ardından silahlı kavgaya dönüştü. Olayın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerinde bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eğil ve Dicle devlet hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane kaynaklarından edinilen son bilgilere göre yaralılardan 4'ü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara