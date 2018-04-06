Diyarbakır'da Hain Saldırı! 2 Korucu Yaralandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bölücü teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda iki güvenlik korucusu yaralandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Keçiören mevkisinde bölücü terör örgütü PKK'lılarca güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan iki güvenlik korucusu Kulp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgedeki hainlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildiriliyor.

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