Diyarbakır'da Erkek Temizlikçiye Tecavüz Ettiler! İğrenç İfadeler Kan Dondurdu!

Diyarbakır'ın Ergani ilçe Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak görev yaptığı öğrenilen Epilepsi Hastası 33 yaşındaki D.S'ye döverek birden fazla tecavüz ettiği öne sürülen Temizlik Şefi E.K ile Temizlikçi B.E hakkında 18'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ergani Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak görev yapan D.S. geçtiğimiz haziran ayında rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaeneye kaldırıldı.

Babasının ısrarla sorması üzerine başından geçenleri anlatan D.S., hastanenin temizlik işleri şefi 35 yaşındaki E.K ile temizlikçi B.E'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Aile polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

AĞZIMI POŞETLE BAĞLADI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan D.S. "Hastanede onun emrinde çalışıyorum. Bana sürekli kötü davranıyor. Bir kez beni hastane çatısına götürüp ağzıma vurarak, dişimi kırdı. E.K. bir ay önce de beni hastanenin yangın merdivenine götürdü. Boğazımı sıkıp, tokat attı. Aynı gün yangın merdiveninde bana tecavüz etti. Ağzımı poşetle bağladı ve sesimin çıkmasına engel oldu. Diğer şüpheli B.E. ise soyunma odasında bana tecavüz etti. Bir kez evini gösterme bahanesiyle evine götürüp tecavüz etti." dedi.

İKİSİNİN TELEFONDA KONUŞTUĞUNU DUYDUM

Mağdur ile aynı hastanede çalışan kardeşi S.S. ise , "Birkaç kez kardeşimin boğazını sıkıp tartakladığına şahit oldum. Hatta defalarca kardeşimi gördüğü yerde sarkıntılık ettiğini gördüm. Diğer şüpheli B.E. de kardeşime sürekli bağırıp, çağırıyordu. Olayın olduğu akşam iki şüphelinin kendi arasında telefonda konuştuğunu duydum. B.E., sonraki gün hastaneye gelerek bütün temizlik personelini topladı ve kimsenin olayla ilgili konuşmaması konusunda tehdit etti" dedi.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM

Şüpheli E.K ise ifadesinde, "Mağdur, hastane personelinin hepsine, özellikle erkekleri gördüğü zaman tekliflerde bulunuyordu. Bu durumu hastane güvenlik şefi ve koordinatör hemşireye anlattım. Ancak işlem yapılmadı. Temizlemesi gereken yerleri temizlemediği kendisini zemin kata götürüp işini düzgün yapması konusunda bağırdım ancak cinsel saldırıda bulunmadım" dedi.

BOŞ ARAZİDE İLİŞKİYE GİRDİK

B.E ise "Mağdur ile boş arazide ilişkiye girdim. Bunun dışında herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadık" dedi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu şüpheliler E.K ve B.E hakkında 18'er yıl hapis cezasıyla iddiname hazırlandı. Hazırlanan İddianame Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama şubat ayında yapılacak.