Diyarbakır'da Dehşet! Eşini Bıçaklayıp, İntihar Etti!

Diyarbakır'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Elde edilen bilgilere göre, Apartman görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Ş.A. merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 71. Sokak'taki evlerinde eşi A.A. ile henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma yaşadı. Ş.A. tartışmadan sonra bazı eşyalarını alarak evden çıkan eşini bıçakladıktan sonra aynı bıçakla intihar etti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan A.A. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ş.A. ise Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Buralarda yapılan tüm müdahelelere rağmen A.A. ve Ş.A.'nın kurtarılamadığı, çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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