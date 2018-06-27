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Diyarbakır Adliyesi Zabıt-İcra Katibi, Mübaşir ve Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Diyarbakır Adalet komisyonu tarafından yapılan son dakika açıklamasında zabıt katibi, mübaşir ve icra katipliği ile diğer kadroların sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

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Diyarbakır Adliyesi Zabıt-İcra Katibi, Mübaşir ve Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Diyarbakır Adalet komisyonu tarafından yapılan son dakika açıklamasında zabıt katibi, mübaşir ve icra katipliği ile diğer kadroların sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:21
Diyarbakır Adliyesi Zabıt-İcra Katibi, Mübaşir ve Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Diyarbakır Adalet komisyonu personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Diyarbakır Adliyesi resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Yayımlanan sonuçlara bakıldığında İcra katibi için son aday 70 KPSS ile çağrıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUMUZCA DİYARBAKIR ADLİYESİ İÇİN YAPILACAK OLAN SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINA MÜRACAAT EDEN ADAYLARDAN 2016 KPSS SINAVINDA ALMIŞ OLDUKLARI PUANA GÖRE YAPILAN SIRALAMA SONUCUNDA BAKANLIKÇA VERİLEN (144) ADET KADRO SAYISININ 20 KATI SIRALAMASINA GİREN VE 09.07.2018 TARİHİNDE VE DEVAM EDEN GÜNLERDE YAPILACAK OLAN SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTEDİR.

Zabıt katibi, mübaşir ve dğer kadrolara yapılan kamu personeli alımının sonuç listesine gitmek için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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