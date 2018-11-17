Diyanet Sabah Ezanı Saatini Değiştirdi!

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sabah namazı saatinde değişiklik bir başka deyişle düzenleme yapıldığını açıkladı. Saatlerin ileri ve geri alınması uygulamasından vazgeçilmesi üzerine sabah namazının saati epey bir ilerlemişti.
Aslında Sabah Namazı Saati ülkemizde hep tartışılan bir konu olmuştur. Diyanet'in bu konudaki bazı uygulamaları alimler tarafından mantıksız olarak nitelendiriliyordu. En büyük örnek de sabah namazının saati idi.
Mübarek Ramazan aylarında imsak vaktinin çıkışı ile birlikte okunan sabah ezanı, Ramazan dışında farklı satlerde okunuyordu.
SABAH EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'dan yapılan açıklamada sabah ezanı 19 Kasım 2018 Pazartesi gününden itibaren imssak vaktinde okunacak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Ya bütün namazlar kabul olmadıysa
Kim demiş vaktinde kilinmayan namaz kabul olmaz diye. Belki adam namaz kılacak bir durumda değildi ve kaza etti. Niye kabul olmasın. Namaz kabul işlerine sen mi bakıyorsun
İmsak kesilince vakit girmiş oluyor mu yani? Siz siz olun namazları 10-15 dakika tamkinle kılın.
Diyanete guvenmeyin kendi bildiginiz gibi dwvam edin
Eskiden nasil ayarlaniyormus bu vakitler gene ayni olmali bence.