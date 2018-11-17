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Diyanet Sabah Ezanı Saatini Değiştirdi!

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sabah namazı saatinde değişiklik bir başka deyişle düzenleme yapıldığını açıkladı. Saatlerin ileri ve geri alınması uygulamasından vazgeçilmesi üzerine sabah namazının saati epey bir ilerlemişti.

Diyanet Sabah Ezanı Saatini Değiştirdi!

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sabah namazı saatinde değişiklik bir başka deyişle düzenleme yapıldığını açıkladı. Saatlerin ileri ve geri alınması uygulamasından vazgeçilmesi üzerine sabah namazının saati epey bir ilerlemişti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:27
Diyanet Sabah Ezanı Saatini Değiştirdi!

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sabah namazı saatinde değişiklik bir başka deyişle düzenleme yapıldığını açıkladı. Saatlerin ileri ve geri alınması uygulamasından vazgeçilmesi üzerine sabah namazının saati epey bir ilerlemişti.

Aslında Sabah Namazı Saati ülkemizde hep tartışılan bir konu olmuştur. Diyanet'in bu konudaki bazı uygulamaları alimler tarafından mantıksız olarak nitelendiriliyordu. En büyük örnek de sabah namazının saati idi. 

Mübarek Ramazan aylarında imsak vaktinin çıkışı ile birlikte okunan sabah ezanı, Ramazan dışında farklı satlerde okunuyordu.

SABAH EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'dan yapılan açıklamada sabah ezanı 19 Kasım 2018 Pazartesi gününden itibaren imssak vaktinde okunacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Vaktinde kılınmayan namaz kabul olmaz 3 saat önce

Ya bütün namazlar kabul olmadıysa

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Kim demiş 2 saat önce

Kim demiş vaktinde kilinmayan namaz kabul olmaz diye. Belki adam namaz kılacak bir durumda değildi ve kaza etti. Niye kabul olmasın. Namaz kabul işlerine sen mi bakıyorsun

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Acaba? 2 saat önce

İmsak kesilince vakit girmiş oluyor mu yani? Siz siz olun namazları 10-15 dakika tamkinle kılın.

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Zorbey bozkurt 26 dakika önce

Diyanete guvenmeyin kendi bildiginiz gibi dwvam edin

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Muhammet Güler 16 dakika önce

Eskiden nasil ayarlaniyormus bu vakitler gene ayni olmali bence.

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