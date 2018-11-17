Diyanet Sabah Ezanı Saatini Değiştirdi!

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sabah namazı saatinde değişiklik bir başka deyişle düzenleme yapıldığını açıkladı. Saatlerin ileri ve geri alınması uygulamasından vazgeçilmesi üzerine sabah namazının saati epey bir ilerlemişti.

Aslında Sabah Namazı Saati ülkemizde hep tartışılan bir konu olmuştur. Diyanet'in bu konudaki bazı uygulamaları alimler tarafından mantıksız olarak nitelendiriliyordu. En büyük örnek de sabah namazının saati idi.

Mübarek Ramazan aylarında imsak vaktinin çıkışı ile birlikte okunan sabah ezanı, Ramazan dışında farklı satlerde okunuyordu.

SABAH EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'dan yapılan açıklamada sabah ezanı 19 Kasım 2018 Pazartesi gününden itibaren imssak vaktinde okunacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA