Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Kız Çocuklarının Erken Yaşta Evlenebileceği' Haberleriyle İlgili Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde herhangi bir açıklamanın kurum tarafından yapılmadığını, söz konusu haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

banner396

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Kız Çocuklarının Erken Yaşta Evlenebileceği' Haberleriyle İlgili Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde herhangi bir açıklamanın kurum tarafından yapılmadığını, söz konusu haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

02 Ocak 2018 Salı 21:24
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Kız Çocuklarının Erken Yaşta Evlenebileceği' Haberleriyle İlgili Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kız Çocuklarının Erken Yaşta Evlenebileceği Haberleriyle İlgili Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde herhangi bir açıklamanın kurum tarafından yapılmadığını, söz konusu haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Dini Terimler Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez.

Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir" ifadeleri yer aldı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.01.2018 21:28
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleriDiyanet İşleri BaşkanlığıDib Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama Mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama Mesajı
İstanbul Maltepe'den Kahreden Haber! Kızlarını Öldürtükten Sonra İntihar Etti
İstanbul Maltepe'den Kahreden Haber! Kızlarını Öldürtükten Sonra İntihar Etti
Fransa'da Panik! Turuncu Alarm Verildi
Fransa'da Panik! Turuncu Alarm Verildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim