Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu Yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Genel İdare Hizmetler Sınıfı Şube Müdürü, Din Hizmetleri Uzmanı ve Şef unvanları için görevde yükselme sınavı yapılacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesince yapılan duyuruda başvuruların 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacağı 16 Temmuz 2018 tarihine kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav adresi üzerinden yapılacağı duyuruldu. Ayrıca DİB duyurusunda şu ifadelere yer verildi :

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavıyla kurum içi naklen atama yapılacaktır.

SIRA SINIFI UNVANI ADEDİ GRUBU 1 Genel İdari Hizmetler Sınıfı Şube müdürü 100 GRUP-I : 4 yıllık dini yüksek öğrenim 20 GRUP-II : 4 yıllık yükseköğrenim 2 Din hizmetleri uzmanı 300 3 Şef 150

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca

çalışıyor olmak.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak,

4. Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

5. Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

Adaylar, ilan edilen unvanlardan sadece birisi için sınava başvurabilecektir.

İlgili mevzuat hükümleri gereği 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceklerdir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuruda bulunabilir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) Şube Müdürü:

1. Öğrenim;

GRUP-I için en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

GRUP-II için en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında memur veya aynı düzey görevler ile üst görevlerde en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

Adaylar GRUP-I veya GRUP-II'den sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

b) Din Hizmetleri Uzmanı:

1. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

2. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 3 (üç) yıl görev yapmış olmak,

c) Şef:

1. En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle büro hizmetlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak.

Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında İKYS verileri dikkate alınacaktır. Bu sürelerin İKYS programına işlenmesi, personelin bağlı bulunduğu birim tarafından gerçekleştirilecektir. Başvurularda İKYS programına işlenmemiş görevlendirmeler dikkate alınmayacaktır.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvurular 02.07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS üzerinden alınacaktır.

4. 02.07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihlerinde DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23.07.2018 tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihlerinde (aday.ankara.edu.tr) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

5. Sınavın yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından yapılacaktır. Sınav ücreti 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) olarak ASYM'ye ödenecektir. Sınav ücreti ödemeleri adaylar tarafından sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile yapılacaktır. Havale veya diğer yollarla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

6. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. Başvuru unvanı ve grubuna göre öğrenim durumunu gösterir belge (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

S Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

S Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

S Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Engelli adaylar:

4. Sınava başvuranlar arasında yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneğini veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 17.07.2018 tarihine kadar engel durumunu ve talebini belirten bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza ulaştıracaklardır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan ve raporun geçerliliğinden aday sorumludur. Faks ve e-mail ile gönderilen veya 17.07.2018 tarihinden önce Başkanlığımıza ulaşmayan belgeler dikkate alınmayacaktır.

IV- SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV KONULARI

1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

a) Yazılı Sınav

1. Sınavın yazılı aşaması 29.09.2018 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

2. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun "X. YAZILI SINAV KONULARI" başlığında belirtilmiştir.

3. Yazılı sınavın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ASYM tarafından ilan edilecektir.

4. Yazılı sınav sonuçları 30/10/2018 tarihinde (aday.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.

5. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

6. Sınavda iptal edilen soru olması durumunda bu soru değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7. Cevap anahtarında hata olması halinde, bu soru iptal edilmeyecek, doğru seçeneği dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.

b) Sözlü Sınav

1. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Adaylar, sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

4. Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Adaylar; sözlü sınav giriş belgesi alma ve sözlü sınav sonuç öğrenme işlemlerini

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

2. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

3. Başarı sıralamasının belirlenmesinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla,

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, başarı sıralamasında öncelik verilecektir.

4. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, aynı sayıda aday da yedek olarak belirlenecektir.

VI- İTİRAZLAR

1. Adaylar;

Sınavla ilgili bütün itirazlarını sadece Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapacaklardır,

Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının (aday.ankara.edu.tr)adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak yapacaklardır,

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5

(beş) iş günü içinde, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi

IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırdıklarını belgeleyen banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapacaklardır,

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yapacaklardır.

2. İtirazların sonucu en geç 10 (on) iş günü içinde adaya bildirilecektir.

3. Bu başlıkta belirtilen hususlara uygun şekilde yapılmayan; yazılı sonuçlarına ilişkin itirazlarda banka dekontu bulunmayan, süresi içinde ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde yazılı dilekçeler dışında faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

6. Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

VIII- ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

IX- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 285 85 72

E-mail : persis@diyanet.gov.tr

X- SINAV KONULARI

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XI- KAYNAK ESERLER