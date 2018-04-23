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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Uyarı 'Bunu Yapmak İsteyenlere Fırsat Vermeyin'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir Allah inancının İslamla ilgisinin olmadığını, bunun ateizme giden bir yol olduğunu söyledi.

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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Uyarı 'Bunu Yapmak İsteyenlere Fırsat Vermeyin'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir Allah inancının İslamla ilgisinin olmadığını, bunun ateizme giden bir yol olduğunu söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:57
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Uyarı 'Bunu Yapmak İsteyenlere Fırsat Vermeyin'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir Allah inancının İslamla ilgisinin olmadığını, bunun ateizme giden bir yol olduğunu söyledi.

Denizli'de görev yapan din adamlarıyla bir araya gelen Erbaş, burada deizm ve ateizmle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Erbaş, "Peygamberi inkar ettiğinizde beraberinde kitabı, ahireti de inkar etmiş oluyorsunuz. Yani kendiliğinden olan bir Tanrı anlayışı, onun dışında her şeyi inkar etmiş oluyorsunuz. Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunu propagandasını da yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin. Birileri de bakınız bize şöyle yaptınız böyle yaptınız milletin çocukları bundan oluyor diye planlı bir propaganda yapıyorlar. Bunlara da aldırmayın. Bu da dini istismardır. Din istismarını en uç noktalarından birisidir.

Bir de imam hatipteki bizim yavrularımıza iftira ediyorlar. Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır, böyle bir şey olur mu? Sizler bu tür propagandaları sakın pirim vermeyin. Peygamberlerin varisleri olarak bizler onların omuzlarımıza bıraktığı emaneti en güzel bir şekilde taşıyacağız. İhlas ve samimiyet, aşk ve heyecan bizim olmazsa olmazımız. Bizler yorgunluğu yormalıyız. Eğer biz yorgunluğu yorarsak o zaman gençlerimize, çocuklarımıza, herkese daha çok hizmet etmiş oluruz. Bizim yürüyüşümüz, oturmamız, kalmamız, bakışımız, üslubumuz sözlerimizden daha etkili, bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bizi örnek alacak insanlar." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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