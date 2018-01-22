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Diyanet 9500 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Mülakatlar Nasıl Olacak?

Diyanet İşleri başkanlığı 9500 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nasıl ulaşabilirim? Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakat süreci nasıl işleyecek?

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Diyanet 9500 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Mülakatlar Nasıl Olacak?

Diyanet İşleri başkanlığı 9500 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nasıl ulaşabilirim? Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakat süreci nasıl işleyecek?

22 Ocak 2018 Pazartesi 23:36
Diyanet 9500 Personel Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Mülakatlar Nasıl Olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz haftalarda 9 bin 500 personel alımı için başvuruları almıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı.

Diyanet tarafından Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan ilanda, Başkanlığın taşra teşkilatında boşta bulunan Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kadrolarıan toplamda 9 bin 500 personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular ise 31 Aralık ile 16 Ocak tarihleri arasında alındı.Başvuruların sona ermesi ile birlkte başvuru yapan on binlerce kişi, Diyanet İşleri Başkanlığının açıktan 9 bin 500 personel alımı sonucunun ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki DİB 9500 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nasıl ulaşabilirim? İşte cevaplar..

Diyanet tarafından yapılan açıklamada yapılacak alım sayısının pozisyonlara ve eğitim seviyelerine göre dağılımı şu şekilde açıklanmıştı:

UNVANI GRUBU KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU KONTENJAN SAYISI

4-B Sözleşmeli

Kur'an Kursu Öğreticisi

 1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi+Hafız 100
2 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 2.000
3 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız 5
4 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 20
5 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 5
6 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 10
7 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 450
8 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 50
9 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 20
10 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 20
11 KPSSP122 İ.H.L. + Hafız 300
12 KPSSP122 İ.H.L. 20
TOPLAM 3.000
UNVANI GRUBU KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU KONTENJAN SAYISI

4-B Sözleşmeli

İmam-Hatip

 1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi + Hafız 50
2 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 1.000
3 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız 25
4 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 200
5 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 20
6 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 140
7 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 315
8 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 550
9 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 50
10 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 200
11 KPSSP122 İ.H.L. + Hafız 3.000
12 KPSSP122 İ.H.L. 450
TOPLAM ? ? ? 6.000
UNVANI GRUBU KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU KONTENJAN SAYISI

4-B Sözleşmeli

Müezzin-Kayyım

 1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 10
2 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L 10
3 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız 20
4 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 100
5 KPSSP123 Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L 20
6 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız 20
7 KPSSP122 İ.H.L / Lise + Hafız 250
8 KPSSP122 İ.H.L. 70
TOPLAM ? ? ? 500

Başvuru Sonuçları ve Sınavlar

DİB tarafından yayımlanan ilanda başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili net bir bilgi verilmedi. Ancak sonuçları bu hafta içinde ya da gelecek hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Sınavlar ile ilgili de şu bilgilere yer verildi:

1. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

2. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

Sonuçlar ve Sınav Tarihi

3. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

4. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınav Konuları;

Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

  1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
  2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
  3. Hitabet. (10 puan)

Müezzin-Kayyım için;

  1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
  2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
  3. Ezan ve ikamet. (10 puan)

6. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde (http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Personel-Yeterlikleri.aspx) yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

7. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

8. Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Sonuçlar ve diğer süreç Diyanet resmi internet sayfasından duyurulacaktır.

Sonuçlar açıklandığı anda haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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