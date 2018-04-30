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Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Şartlar Açıklandı

Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nca Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav ilanı yayımlandı. Başvuru şartları, sözleşmeli personel alımına dair merak edilenler ve çok daha fazlası kpss cafe adresinde olacak.

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Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Şartlar Açıklandı

Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nca Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav ilanı yayımlandı. Başvuru şartları, sözleşmeli personel alımına dair merak edilenler ve çok daha fazlası kpss cafe adresinde olacak.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:43
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Şartlar Açıklandı

Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nca Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav ilanı yayımlandı. Söz konusu ilanda "Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 17 (onyedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuruda bulunacak adayların KPSS ve YDS 'ye girmiş olmaları gerektiği belirtildi. ilgili alım için sınav 6 ile 12 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartları ve özel şartlarını yerine getirmesi gerekli : 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

Başvurular 4 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak 22 Mayıs 2018 saat 18.00'e kadar devam edecek. Başvuru işlemleri internet üzerinden (https://sinav.mfa.gov.tr) gerçekleşecek. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.04.2018 10:49
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Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak
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